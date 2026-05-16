commissariato di polizia il cambio della guardia al vertice dirigenziale

Mercoledì prossimo si terrà l’insediamento del nuovo primo dirigente presso il commissariato di polizia, che prenderà il posto del precedente responsabile. La nuova dirigente, attualmente vicario del Questore di Imperia, assumerà ufficialmente il ruolo nel corso di una cerimonia pubblica. La sua nomina rappresenta un passaggio formale nella catena di comando dell’ufficio di polizia locale. Nessun altro dettaglio riguardo alla durata dell’incarico o ai motivi del cambio è stato comunicato al momento.

Cambio della guardia ai vertici del commissariato di polizia. Mercoledì prossimo si insedierà il primo dirigente Teresa Canessa che lascerà l’incarico di vicario del Questore di Imperia. La nuova dirigente vanta una vasta esperienza in tutti i settori operativi della Polizia di Stato avendo diretto molti uffici strategici per la prevenzione e repressione dei reati, nonché essendo stata la responsabile dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in numerose e complesse manifestazioni. Proprio per l’altissima professionalità della dottoressa Canessa il Questore ringrazia il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la considerazione con cui, nell’ambito delle proprie valutazioni, ha tenuto il Commissariato di Viareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Il Cambio della guardia al palazzo del Quirinale per il 174°

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