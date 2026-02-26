Il tema è stato argomento di commissione consigliare mercoledì 25 febbraio. Critiche da parte della minoranza Fra la fine del mese di marzo e l'inizio di aprile i locali saranno svuotati e così si prevede che i locali possono "inaugurare" fra la primavera e l'estate. Il commissariato di polizia locale arriva in stazione a Novara (come annunciato dal sindaco Alessandro Canelli un po' di giorni fa) per la precisione in via San Francesco d'Assisi al posto del punto scommesse Snai che a sua volta si trasferisce, sempre a Novara, in corso Risorgimento. "La struttura è già quasi interamente adibita a presidio, i lavori di... 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Novara, al posto della sala scommesse arriva un presidio della polizia localeUn presidio fisso al posto della sala scommesse di via San Francesco d'Assisi, dove si sono verificati diversi episodi di degrado nel corso del tempo.

Leggi anche: Novara, rissa con tirapugni in piazza della stazione bloccata dalla polizia locale

Discussioni sull' argomento Novara, il commissariato di polizia locale arriva in stazione al posto della sala scommesse: quando e perché; Servizi straordinari per la sicurezza urbana: 216 persone identificate; Sicurezza a Novara: via la Snai in stazione, arriva la Polizia Locale; Alassio, Melgrati scrive a Piantedosi: Servono rinforzi all’organico del commissariato di polizia.

Dalle scommesse al commissariato: presidio fisso della Locale in via san Francesco. Canelli: «Sui numeri del personale Novara meglio di altre città»Sostituire l’azzardo con la sicurezza, cancellando un potenziale polo di ritrovo per soggetti problematici per far posto a un presidio fisso delle forze dell’ordine. È questa la duplice strategia illu ... lavocedinovara.com

Volley, la #Igor #Novara cede il passo a Scandicci nei quarti della Champions League - facebook.com facebook