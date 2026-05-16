Il fenomeno del money muling sta attirando l’attenzione per via di un metodo di truffa che coinvolge la falsificazione di like sui social media. Le vittime sono spesso giovani alla ricerca di un’occupazione, alle quali vengono proposte opportunità apparentemente legittime. In realtà, dietro questa pratica si nasconde un sistema di trasferimento illecito di denaro, in cui le persone vengono indotte a ricevere e inviare somme di denaro senza saperlo, spesso mediante false offerte di lavoro o promesse di guadagni facili.

Roma, 16 maggio 2026 - Truffa dei like (o money muling, trasferimento illecito di denaro ). Chi sono le vittime e come funziona? “È un inganno decisamente aggressivo perché va a toccare la ricerca del lavoro, di solito da parte dei più giovani. L’occupazione proposta, mettere like dietro compenso, si presenta come poco onerosa, quindi ha tutte le caratteristiche per essere seduttiva. Poi è in linea con quello che i ragazzi fanno. La vittima comincia effettivamente a veder maturare degli introiti, e questo è uno schema ricorrente nelle truffe”. Massimiliano Dona, avvocato e presidente dell’Unione nazionale consumatori, è abituato a scovare le trappole e a disinnescarle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Come funziona il money muling e cosa c’entrano i like. Dona (Unione consumatori): “Il pericolo della frode per impersonificazione”

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Come funziona il money muling e cosa c’entrano i like. Dona (Unione consumatori): Il pericolo della frode per impersonificazioneMassimiliano Dona, avvocato e presidente dell’Unione nazionale consumatori: La truffa dei like è molto aggressiva, di solito vengono agganciati soprattutto ragazzi in cerca di lavoro. Il rischio più ... quotidiano.net