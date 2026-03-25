Si chiama "Money Muling" una delle truffe più diffuse oggi online. In cosa consiste? Si viene contattati per guadagnare soldi veri semplicemente mettendo like a dei post. E se all'inizio sembra andare effettivamente così, subito dopo scatta il raggiro. Ne è stata vittima una donna di 30 anni di Montecassiano, provincia di Macerata, che ha perso quasi 7.500 euro e ha sporto denuncia ai carabinieri. A quel punto sono partite le indagini: finite nel mirino 11 persone, residenti in zone diverse d'Italia, su cui ora pendono accuse di ricettazione e truffa in concorso. Per la 30enne che ha scoperto suo malgrado la truffa, l'incubo è iniziato l'estate dello scorso anno, quando è stata contattata per unirsi a un gruppo Telegram e per guadagnare delle cifre interessanti in pochissimo tempo e con pochissimo lavoro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Money Muling, l'ultima truffa: il "like" che ti può rovinare

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