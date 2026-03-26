Vulandra si prende una pausa niente festival degli aquiloni nel 2026 | Torniamo tra un anno

Il festival internazionale degli aquiloni Vulandra non si terrà nel 2026 dopo aver partecipato a 45 edizioni. L’annuncio è stato comunicato da Arci Ferrara, dal Gruppo Aquilonisti Vulandra e dal Comune di Ferrara, che da più di quarant’anni si occupano dell’organizzazione e della promozione dell’evento. La pausa è stata confermata per l’anno prossimo, con il ritorno previsto nel 2027.

Dopo 45 edizioni, il festival internazionale degli aquiloni Vulandra si prenderà una pausa nel 2026. L’annuncio è stato condiviso da Arci Ferrara, dal Gruppo Aquilonisti Vulandra e dal Comune di Ferrara, che da oltre quattro decenni promuovono e organizzano uno degli appuntamenti più longevi e riconosciuti del panorama internazionale e cittadino. La scelta nasce dal “desiderio di rinnovare la formula della storica manifestazione, introducendo nuove proposte e coinvolgendo nuove energie e ospiti, oltre che dalla necessità di tenere conto di alcuni aspetti logistici legati a lavori di ristrutturazione nell’area – si legge nella nota -. L’anno... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Vulandra si prende una pausa, niente festival degli aquiloni nel 2026: "Torniamo tra un anno" Articoli correlati Napoli, ci risiamo! Conte si prende una pausa: non ci sarà alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno! Il motivoGriezmann sbarca in MLS, è fatta con l’Orlando City! Fumata bianca per l’addio all’Atletico Madrid: tutti i dettagli Mercato Juve, dalla Germania... Torna a Jesolo il festival degli aquiloni più grande d'ItaliaIl Beach & Kite Festival torna a colorare i cieli e la spiaggia di Jesolo dal 10 al 12 aprile 2026 con un grande evento che per tre giorni...