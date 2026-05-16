Arezzo, 16 maggio 2026 – Durante un dibattito pubblico, un esponente politico ha commentato le dichiarazioni di un altro rappresentante riguardo alle questioni giovanili. La persona in questione ha ricordato che nel 2017 ricopriva il ruolo di assessore, evidenziando la sua precedente posizione istituzionale. La discussione ha attirato l’attenzione sui passati incarichi amministrativi e sulle interpretazioni attuali delle proposte rivolte ai giovani. La questione ha suscitato reazioni tra i presenti sul tema delle responsabilità passate e delle attuali iniziative.

Arezzo, 16 maggio 2026 – «Comanducci parla di giovani. Ma nel 2017 era assessore e sappiamo com'è andata» «Con lui l’esperienza del Consiglio degli Studenti di Arezzo naufragò senza decollare mai»: una testimonianza diretta di Andrea Talanti, all’epoca Sindaco degli Studenti «Dal punto di vista di un under 30 che ha scelto di riabbracciare con grande amore e fiducia la propria città dopo anni passati fuori Arezzo causa studio, è sempre piacevole sentir parlare così tanto di giovani e della loro importanza nel periodo di campagna elettorale. È però curioso come a innalzare la bandiera del "futuro di questa città" sia il centrodestra... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Comanducci parla di giovani. Ma nel 2017 era assessore e sappiamo com'è andata»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Comunali Arezzo, in corsa anche l’ex assessore Marcello ComanducciArezzo, 27 febbraio 2026 – Si allarga il quadro delle candidature alle comunali di Arezzo.

Leggi anche: Morte Domenico, parla il papà: "Quando i dottori sparirono capii che era andata male"

Comanducci e la costante Ai: App, zero buche, sicurezza e un’Academy per giovaniIntro rockettara, stile comunicativo tra un Ted Talk e un keynote di Apple, e una costante: Ai. Non artificial intelligence, ma Arezzo Innovativa. Trasuda tecnologia e innovazione trasversale il ... lanazione.it