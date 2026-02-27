Comunali Arezzo in corsa anche l’ex assessore Marcello Comanducci

Alle elezioni comunali di Arezzo si aggiunge la candidatura di Marcello Comanducci, ex assessore della prima giunta guidata da Ghinelli. La sua candidatura è stata annunciata ufficialmente e sarà supportata da diverse liste civiche. La sua presenza si inserisce nel quadro delle scadenze elettorali in programma per la prossima primavera. La competizione si arricchisce così di un nuovo nome tra i candidati alla carica di sindaco.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – Si allarga il quadro delle candidature alle comunali di Arezzo. È ufficiale la discesa in campo di Marcello Comanducci, ex assessore della prima giunta di Alessandro Ghinelli, che correrà sostenuto da liste civiche. La decisione è maturata dopo una riunione con l'ex vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini e altri sostenitori. Sarebbero quattro le liste in via di definizione. Nel centrodestra i partiti stanno convergendo sul progetto che vede come riferimento l'imprenditore della moda Beppe Angiolini, insieme a Pasquale Macrì e Manuela Pisaniello, con l'obiettivo di costruire una coalizione con i simboli ufficiali.