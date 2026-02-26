Morte Domenico parla il papà | Quando i dottori sparirono capii che era andata male

"Quando i dottori sparirono capii che era andata male". Così, Antonio Caliendo, padre di Domenico, il bambino di 2 anni che il 23 dicembre ha ricevuto all'ospedale Monaldi di Napoli il cuore "bruciato". L'uomo, 39 anni, nelle ultime settimane è rimasto un passo indietro rispetto alla moglie Patrizia, sempre in prima linea accanto all'avvocato della famiglia, nel suo composto dolore. Poi ha deciso di esprimere le sue emozioni, a quasi una settimana dal decesso del figlio, rimasto due mesi tra la vita e la morte. "Quando i dottori sparirono capii che era andata male", è il ricordo che affida in un'intervista a Il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

