Il presidente ha annunciato che le forze militari hanno eliminato il numero due dell’ISIS in Africa. Secondo quanto comunicato, l’operazione è stata condotta da forze statunitensi in collaborazione con le truppe nigeriane. Restano ancora da chiarire i dettagli su come siano state individuate le coordinate del terrorista e quale sia stato il ruolo preciso delle forze locali nel coordinamento dell’intervento. La notizia arriva dopo settimane di attività di intelligence e operazioni sul territorio.

? Domande chiave Come hanno fatto le forze americane a localizzare il terrorista?. Chi ha coordinato l'operazione militare insieme alle truppe nigeriane?. Perché la Nigeria e gli Stati Uniti hanno collaborato in questa missione?. Cosa accadrà alle cellule jihadiste dopo la morte del secondo in comando?.? In Breve Operazione congiunta USA e Nigeria dopo l'invio di 200 soldati a dicembre scorso.. Al-Minuki era già inserito nelle liste sanzionatorie statunitensi nel 2023.. Supporto tecnologico americano tramite droni per monitorare le cellule in Nigeria.. L'obiettivo era neutralizzare il terrorista nigeriano nel Sahel africano.. Forze statunitensi e nigeriane hanno eliminato Abu-Bilal al-Minuki, secondo il secondo in comando dell’ISIS a livello globale, durante una complessa operazione militare condotta in Africa venerdì. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colpo in Africa: Trump annuncia l’eliminazione del numero 2 dell’ISIS

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Coup attempt in China: Jinping neutralized generals who tried to overthrow him

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