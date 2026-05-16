Colombia condannati i 5 per l’omicidio del biologo Coatti

Cinque persone sono state condannate per l'omicidio di un biologo in Colombia. La vicenda ha attirato l'attenzione sui dettagli dell'indagine e sui processi giudiziari seguiti. Nel frattempo, si è scoperto che un'app di incontri aveva facilitato l'incontro tra le parti coinvolte, trasformandosi in un elemento chiave nel caso. La condanna arriva dopo che il riconoscimento di uno degli aggressori ha portato a una reazione violenta e inaspettata.

? Punti chiave Come ha fatto un'app di incontri a trasformarsi in una trappola?. Perché il riconoscimento di un assalitore ha scatenato una violenza così estrema?. Chi sono gli altri due implicati ancora in attesa di condanna?. Come sono state distribuite le prove del crimine nel quartiere El Pando?.? In Breve Tre imputati condannati a 25 anni e 10 mesi per omicidio e rapina aggravata.. Jose Angel Lizcano condannato a due anni e mezzo per occultamento resti.. Andrea Camila Verdugo Escorcia condannata a due anni per omissione di denuncia.. Delitto avvenuto il 5 aprile 2025 nel quartiere El Pando a Santa Marta.. I tribunali di Santa Marta hanno condannato ieri cinque persone coinvolte nell’omicidio del biologo Alessandro Coatti, originario di Longastrino, avvenuto il 5 aprile 2025 in Colombia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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