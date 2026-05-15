Omicidio Coatti arrivano 5 condanne per la morte del biologo ravennate ucciso e fatto a pezzi in Colombia

In Colombia sono state emesse cinque condanne definitive nel processo per l'omicidio di Alessandro Coatti, il biologo di 38 anni originario di Longastrino nel Ravennate, ucciso e fatto a pezzi il 5 aprile 2025 a Santa Marta. Le sentenze seguono il procedimento giudiziario che ha portato alla condanna dei responsabili del crimine, avvenuto in circostanze ancora oggetto di indagine. La vicenda ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e delle autorità italiane coinvolte nel caso.

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