Omicidio Coatti arrivano 5 condanne per la morte del biologo ravennate ucciso e fatto a pezzi in Colombia
In Colombia sono state emesse cinque condanne definitive nel processo per l'omicidio di Alessandro Coatti, il biologo di 38 anni originario di Longastrino nel Ravennate, ucciso e fatto a pezzi il 5 aprile 2025 a Santa Marta. Le sentenze seguono il procedimento giudiziario che ha portato alla condanna dei responsabili del crimine, avvenuto in circostanze ancora oggetto di indagine. La vicenda ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e delle autorità italiane coinvolte nel caso.
Arrivano le prime sentenze definitive dalla Colombia per il brutale omicidio di Alessandro Coatti, il biologo 38enne originario di Longastrino, nel Ravennate, ucciso il 5 aprile 2025 a Santa Marta. La Procura generale ha confermato la condanna di cinque persone, le quali hanno ammesso le proprie. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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