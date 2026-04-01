In Colombia, un biologo è stato ucciso e fatto a pezzi, provocando sconcerto e reazioni nel paese. Nel frattempo, a Longastrino, si svolgono eventi dedicati a un giovane, con poesie e una mostra che celebrano la sua memoria e il suo impegno nel campo della conoscenza.

Ravenna, 1 aprile 2026 – C’è un filo sottile che unisce memoria e futuro, e a Longastrino passa attraverso le parole, i ricordi e l’eredità di un giovane che aveva fatto della conoscenza una ragione di vita. A un anno dalla tragica scomparsa di Alessandro Coatti, biologo brillante e appassionato, ucciso in Colombia nell’aprile scorso, il paese torna a stringersi nel suo ricordo trasformando il dolore in partecipazione e cultura. Il suo omicidio, avvenuto durante un soggiorno nel Paese sudamericano, ha lasciato sgomenta l’intera comunità. Coatti si trovava in Colombia per motivi legati anche ai suoi interessi professionali e alla vocazione internazionale, ma la sua vita è stata interrotta improvvisamente in circostanze drammatiche non ancora chiarite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Biologo ucciso e fatto a pezzi in Colombia, poesie e una mostra nel nome di Alessandro Coatti

Articoli correlati

Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi, la notizia sulla figlia di un anno: dov’è oraLa vicenda di Alessandro Venier torna oggi al centro dell’attenzione con un passaggio formale che segna la fine di una fase investigativa e l’inizio...

Ucciso e fatto a pezzi: chiesto il giudizio immediato per l'assassino di ObiLa Procura della Repubblica di Spoleto ha chiesto il giudizio immediato per Dmytro Shurin, accusato di aver ucciso e Bala Sagor per un debito di...