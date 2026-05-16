Cogne bilancio negativo | Fiom | ‘misure UE insufficienti per l’acciaio

L’acciaieria di Cogne ha registrato un bilancio negativo quest’anno, suscitando preoccupazioni tra i lavoratori e le associazioni sindacali. La Fiom ha criticato le misure adottate dall’Unione Europea, ritenendole insufficienti per sostenere il settore dell’acciaio. Le questioni più discusse riguardano l’impatto del bilancio negativo sulla sicurezza occupazionale e la capacità delle misure comunitarie di contrastare le difficoltà economiche dell’azienda. La situazione resta al centro di un acceso dibattito tra lavoratori, amministratori e rappresentanti europei.

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