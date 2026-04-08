Il decreto Bollette ha ottenuto il via libera definitivo dal Senato, approvato con voto di fiducia. La votazione si è conclusa con 102 sì, 64 no e 2 astensioni, portando il provvedimento alla sua definitiva approvazione. Le opposizioni hanno commentato la decisione affermando che il decreto è già travolto da altri problemi come la guerra, mentre alcuni consumatori hanno espresso insoddisfazione, ritenendo le misure adottate insufficienti.

Via libera definitivo al decreto Bollette. L’Aula del Senato ha approvato il provvedimento con voto di fiducia, trasformandolo in legge: 102 i sì, 64 i no e 2 gli astenuti. Il testo, già licenziato dalla Camera, chiude così il suo iter parlamentare in seconda lettura a Palazzo Madama, tra forti tensioni politiche aggravate dal peso della crisi energetica internazionale. Il testo, infatti, è stato approvato dal consiglio dei ministri il 17 febbraio, in un contesto energetico completamente diverso, precedente agli attacchi all’Iran e alle tensioni sullo Stretto di Hormuz che hanno scatenato una crisi senza precedenti con forti rialzi dei prezzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ok definitivo al decreto Bollette con la fiducia. Opposizioni: “Già travolto dalla guerra”. I consumatori: “Misure insufficienti”

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