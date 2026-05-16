Cocaina e marijuana in casa | denunciato 47enne per spaccio

Una persona di 47 anni è stata denunciata dalla Polizia di Avellino per aver tenuto in casa cocaina e marijuana. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al sequestro delle sostanze e alla segnalazione all’autorità giudiziaria. L’uomo è stato accusato di detenzione finalizzata allo spaccio di droghe. L’operazione si è svolta senza incidenti e si inserisce nelle attività di controllo sul territorio per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

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Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino un 47enne avellinese per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, nella giornata di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino a seguito di perquisizione presso alcuni locali nella disponibilità dell’uomo, hanno rinvenuto due bustine termosaldate di colore bianco contenent i sostanza stupefacente del tipo cocaina, una bustina di cellophane contenente marijuana ed un bilancino digitale che presentava tracce di cocaina. Inoltre il 47enne è stato trovato in possesso della somma di denaro di 550 euro in banconote di vario taglio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cocaina e marijuana in casa: denunciato 47enne per spaccio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Coltivava marijuana in casa. In manette un 47enne per detenzione e spaccioQuando i Carabinieri sono entrati in casa sua hanno trovato tutti gli elementi tipici della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Cocaina e materiale per lo spaccio in casa: denunciato 35enneCocaina, bilancini di precisione e appunti ritenuti riconducibili a un’attività di spaccio. Operazione congiunta della @GDF e autorità spagnole: sequestrate 11 tonnellate di cocaina e 8 di hashish, 21 kg di Marijuana, 18 imbarcazioni, 2 veicoli e oltre 30.000 litri di carburante! x.com Cocaina e marijuana in tasca: arrestato 21enneIeri notte, a Giardini Naxos, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taormina hanno arrestato in flagranza un 21enne, romeno, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spacci ... gazzettinonline.it Musica alta e spinello in auto. 54enne denunciato, in casa nascondeva cocaina e hashishSi fumava uno spinello in totale relax, nell’auto parcheggiata a bordo strada e con la musica ad alto volume. Così, per aver attirato l’attenzione di una ... ecovicentino.it