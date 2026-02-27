Cocaina e materiale per lo spaccio in casa | denunciato 35enne

I militari della Stazione Carabinieri di Santa Maria a Vico hanno sequestrato cocaina, bilancini di precisione e appunti che sembrano collegati a un'attività di spaccio. Nel pomeriggio di ieri, 26 febbraio 2026, hanno denunciato un uomo di 35 anni del luogo, già conosciuto alle autorità. L'operazione si è conclusa con la sua segnalazione in stato di libertà.

