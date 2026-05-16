Classifica Album Sayf irrompe in vetta con Santissimo

Nella classifica degli album stilata da Fimi e Niq per la settimana dall’8 al 14 maggio, Sayf conquista la prima posizione con il suo nuovo lavoro intitolato “Santissimo”. La settimana precedente vedeva Shiva al primo posto, ma questa volta Sayf riesce a prendere il comando. La top ten include anche altri artisti che hanno partecipato all’ultimo Festival di Sanremo, contribuendo a rendere la classifica particolarmente varia e interessante.

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Dopo il dominio di Shiva, la Classifica Album stilata da Fimi e Niq sui dati della settimana dall’8 al 14 maggio ha una nuova numero uno, in una top ten che vede l’arrivo di uno dei protagonisti dell’ultimo Festival Di Sanremo, Sayf. Comuni Immortali di Achille Lauro è stabile alla #10. L’album certificato doppio platino è arrivato a sorpresa a distanza di pochi giorni dal secret show tenutosi in Piazza Di Spagna a Roma, dove il cantautore romano aveva presentato alcuni dei brani della tracklist. Perde due posizioni Juli, che con Solito Cinema scende dalla #7 alla #9. Il secondo lavoro in studio del producer che si avvale della presenza di... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Classifica Album, Sayf irrompe in vetta con “Santissimo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sayf - SANTISSIMO Sullo stesso argomento Sayf debutta con Santissimo: l’album del talento di Sanremo? Domande chiave Come ha trasformato le radici tunisine in un suono urban globale? Quali influenze hanno permesso il passaggio dal rap al... Sayf pubblica l’album “Santissimo”foto @gipsylatrottolaGENOVA – Sayf apre un nuovo capitolo del suo percorso con “Sex on la santa”, intro ufficiale del progetto “Santissimo”, in... Classifiche FIMI, ancora echi di Sanremo 2026: in vetta il nuovo album di Sayf‘Santissimo’ di Sayf spodesta l’album di Shiva; la classifica dei singoli vede Samurai Jay stabile in prima posizione dalla fine di Sanremo ... it.blastingnews.com Classifica album, Sayf irrompe in vetta con SantissimoDopo il dominio di Shiva, la Classifica Album stilata da Fimi e Niq sui ... msn.com