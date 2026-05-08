Sayf pubblica l’album Santissimo

Oggi viene pubblicato l’album “Santissimo” di Sayf, con l’introduzione intitolata “Sex on la santa”. La pubblicazione è curata da La Santa Srl, Atlantic Records Italy e Warner Music Italy. L’album segna una tappa importante nel suo percorso musicale e viene annunciato attraverso un post su social media. La copertina dell’album è stata condivisa da un fotografo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

foto @gipsylatrottola GENOVA – Sayf apre un nuovo capitolo del suo percorso con “Sex on la santa”, intro ufficiale del progetto “Santissimo”, in uscita oggi per La Santa Srl, Atlantic Records Italy e Warner Music Italy. Il disco sarà disponibile in digitale e in diversi formati fisici pensati anche per i collezionisti, tra cd, versioni autografate e vinili in edizioni limitate, con una particolarità che aumenta ulteriormente il valore dell’uscita: due bonus track esclusive incluse solo nelle copie fisiche. L’interesse del pubblico si è già tradotto in numeri concreti, con alcune versioni andate esaurite ancora prima della pubblicazione ufficiale, mentre il pre-order resta attivo e conferma l’attesa crescente attorno al progetto.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Sayf pubblica l’album “Santissimo” Sayf - Santissimo l’album attesissimo Notizie correlate Sayf annuncia ‘Santissimo’, il nuovo album in uscita l’8 maggioDopo il successo sul palco dell’Ariston, l’artista ha finalmente svelato la data dell’uscita del suo primo album. Leggi anche: Sayf sorprende tutti: imita Corona e lancia il nuovo album “santissimo” (e manda in tilt i fan) Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sayf pubblica l’intro del nuovo album Sex on la Santa: il testo; Sayf pubblica l’intro del suo nuovo album Santissimo; Sayf Sex on la Santa anticipa l’album SANTISSIMO; Sanremo 2026, Mario Biondi e Alex Britti: la cover con Sayf. Sayf pubblica Santissimo, il suo primo album ufficialeMilano, 8 mag. (askanews) – Sayf pubblica oggi Santissimo, il suo primo album ufficiale fuori per La Santa Srl/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy in formato digitale e fisico in CD, CD autogr ... askanews.it Sayf pubblica l’album SantissimoGENOVA - Sayf apre un nuovo capitolo del suo percorso con Sex on la santa, intro ufficiale del progetto Santissimo, in uscita oggi per La Santa Srl, ... lopinionista.it Sayf pubblica “SEX ON LA SANTA”, intro del disco “SANTISSIMO” in uscita questo venerdì 8 maggio #Sayf #Santissimo #SexOnLaSanta - facebook.com facebook