? Domande chiave Come ha trasformato le radici tunisine in un suono urban globale?. Quali influenze hanno permesso il passaggio dal rap al cantautorato?. Perché il successo di Sanremo ha cambiato il suo metodo creativo?. Come riuscirà a mantenere l'autenticità con il nuovo album Santissimo?.? In Breve Debutto dell'album Santissimo l'8 maggio 2026 dopo il successo a Sanremo.. Collaborazioni con Marco Mengoni, Rkomi, Néza, Artie 5ive e Guè.. Percorso musicale iniziato a quattordici anni tra Genova e radici italo-tunisine.. Evento Santissima Fest all'Arena del Mare di Genova confermato per il 2026.. L’8 maggio 2026 segna il debutto ufficiale di Santissimo, il primo album di Sayf, un progetto discografico che consolida il percorso dell’artista nato a Genova il 23 marzo 1999.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sayf debutta con Santissimo: l’album del talento di Sanremo

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Sayf - TU MI PIACI TANTO (Testo/Lyrics) Sanremo 2026

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