Clarinetto e piano oggi nel concerto alla chiesa Metodista
Oggi nella chiesa Metodista di via Da Passano si terrà un concerto di musica classica, con un'esibizione di clarinetto e pianoforte. L'evento vedrà protagonisti due strumenti: il clarinetto, realizzato in legno, e il pianoforte, con i suoi tasti, che si alterneranno in un dialogo musicale. L'appuntamento è programmato nel locale religioso, offrendo un momento dedicato alla musica tra le navate. La serata rappresenta un'occasione per ascoltare un repertorio classico in un ambiente intimo e raccolto.
Il dialogo tra il legno del clarinetto e i tasti del pianoforte risuonerà tra le navate della Chiesa Metodista di via Da Passano in un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica classica. Il concerto, previsto per oggi alle 18, vedrà protagonista il duo formato dal pianista Carlo Solinas e dal clarinettista Nicolò Unia, impegnati in un programma che spazia dal romanticismo di Weber alle suggestioni moderne di Bernstein. L’evento offrirà un percorso stilistico variegato: si aprirà con il Grand Duo Concertant op. 48 di Weber, seguito da momenti solistici al pianoforte con La plus que lente di Debussy e il Valzer dal balletto Coppélia di Dohnányi, per concludersi con la celebre Sonata di Leonard Bernstein. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Mozart, Clarinet Concerto. K. 622 - Anton Rist & Members of the Met Orchestra
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