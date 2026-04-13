Anagni concerto Valle Aurelia - suite per clarinetto basso e pianoforte
Sabato 18 aprile alle 18:30 si terrà un concerto jazz presso Casa Barnekow a Anagni. L'evento vedrà sul palco il clarinettista Marco Colonna e il pianista Andrea Centra che eseguiranno il progetto musicale intitolato
Sabato 18 aprile alle ore 18:30 un concerto jazz d’eccezione a Casa Barnekow!!!Abbiamo infatti il piacere di ospitare il clarinettista Marco Colonna e il pianista Andrea Centra in scena conVALLE AURELIA - SUITE PER CLARINETTO BASSO E PIANOFORTEcon i brani originali di Marco Colonna.Ingresso ad.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
L'Orchestra al pianoforte da Liszt a Stravinsky - Concerto per pianoforte di Giovanni BertolazziScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Ti aspettiamo sabato...
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