Violino clarinetto e chitarra | a Sala Scicluna il concerto Aria e Corde
Domenica 10 maggio 2026, alle ore 16:30, la Sala Scicluna di Torino ospiterà l'appuntamento musicale dal titolo "Aria e Corde". L'evento, che fa parte della stagione "Nove di Coppe 20252026", propone un doppio concerto che vede protagonisti il violino, il clarinetto e la chitarra, esplorando le.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Notizie correlate
Colleferro. Un fine settimana dedicato alla musica e all’artigianato musicale. La chitarra protagonista con il festival “Corde di Primavera”Venerdì 20 dalle ore 15 a Palazzo Morandi il festival offrirà al pubblico un percorso tra liuteria, storia e musica dal vivo, con una mostra dedicata...
Anagni, concerto Valle Aurelia - suite per clarinetto basso e pianoforteSabato 18 aprile alle ore 18:30 un concerto jazz d’eccezione a Casa Barnekow!!!Abbiamo infatti il piacere di ospitare il clarinettista Marco Colonna...