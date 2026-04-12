Buon compleanno Andy Garcia Gaetano Sassone Flavio Briatore

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità italiane e internazionali. Tra loro ci sono alcuni noti allenatori di calcio, imprenditori e artisti. Tra le celebrazioni figurano ex allenatori di squadre di calcio, imprenditori di successo e tennisti. Le date di nascita coincidono con questa giornata, portando a festeggiamenti e auguri pubblici sui social e tra amici. Si tratta di occasioni in cui vengono ricordate le carriere e le attività di queste figure.

Buon compleanno Marcello Lippi, Gaetano Sassone, Matteo Berrettini, Flavio Briatore, Christian Panucci, Marta Caldara, David Letterman, Franco Rocchetta, Mariella Devia, Joschka Fischer, Scott Turow, Maurizio Ferrini, Loris Mazzetti, Eraldo Pecci, Teresa Piccione, Andy Garcia, Paolo Andrea Colombo, Corrado Fabi, Alberto Castelvecchi, Marco Berry, Andrea Giorgis, Fabio Cavazzana, Gianni Sperti, Mattia Fantinati, Sergio Pellissier, Nicolas Burdisso, Blerim Dzemaili, Lorenzo Venuti, Luca Argentero . Oggi 12 aprile compiono gli anni: Gaetano Sassone, manager; Marta Caldara, giornalista; Anna Maria Mori, scrittrice, giornalista; Lelio Lantella,...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Andy Garcia, Gaetano Sassone, Flavio Briatore Leggi anche: Elisabetta Gregoraci: compleanno in abito lingerie, Nathan Falco e Flavio Briatore coordinati Elisabetta Gregoraci festeggia il compleanno in famiglia, le foto con Nathan Falco e Flavio BriatoreElisabetta Gregoraci festeggia i suoi 46 anni con una festa degna di nota a Monte Carlo.