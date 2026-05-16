Il 19 maggio a Civita Castellana è prevista la riapertura della Fontana delle Acque Vergini dopo un periodo di chiusura. La famiglia Paternesi ha espresso la propria reazione al vandalismo che ha colpito l’area, mentre è stata presentata una nuova scultura in bronzo donata alla città. La fontana, simbolo storico del centro, torna al suo antico splendore, arricchita da un’opera artistica che si inserisce nel percorso di recupero e valorizzazione del patrimonio locale.

? Punti chiave Come ha reagito la famiglia Paternesi al vandalismo subito?. Cosa rappresenta la nuova scultura in bronzo donata alla città?. Perché questa opera lega l'arte moderna alla tradizione etrusca?. Dove si potrà ammirare l'originale in ceramica del maestro?.? In Breve Inaugurazione prevista per le ore 11 presso i Giardini Baden Powell. Scultura in bronzo Vuoti tra le braccia donata da Alessio Paternesi. Integrazione di scultura originale in ceramica dall'archivio della famiglia Paternesi. Progetto celebra il legame tra arte e tradizione etrusca-falisca locale. La nuova Fontana delle Acque Vergini verrà inaugurata il 19 maggio alle ore 11 presso i Giardini Baden Powell a Civita Castellana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Civita Castellana: torna la Fontana delle Acque Vergini il 19 maggio

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