Bimbo di 18 mesi precipita dalla finestra a Civita Castellana | dopo giorni di coma al Gemelli torna a casa

Un bambino di 18 mesi, che era caduto dall’ultimo piano di un edificio a Civita Castellana, ha trascorso alcuni giorni in coma al Policlinico Gemelli. Dopo il periodo di degenza, le sue condizioni sono migliorate e è stato dimesso, potendo così tornare a casa. La famiglia è stata informata della ripresa del bambino e delle sue condizioni di salute. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.

Sta meglio il bimbo di 18 mesi caduto dall'ultimo piano di un palazzo a Civita Castellana: dopo essere stato in coma è tornato a casa.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Bimbo di 18 mesi cade dalla finestra a Civita Castellana, è in coma al Gemelli: i genitori erano in casaIl bambino è caduto dal secondo piano mentre i genitori erano in casa: elitrasportato al Gemelli, è in gravi condizioni. Bimbo di 18 mesi caduto dalla finestra a Civita Castellana: il piccolo al Gemelli in prognosi riservataUn bambino di 18 mesi è caduto sabato dal balcone di casa sua mentre i genitori si trovavano in casa. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bimbo di 18 mesi cade da finestra a Civita Castellana, è grave; Bimbo di 15 mesi precipita dalla finestra al secondo piano a Bologna: È gravissimo, stava giocando con la sorella; Bimbo di 18 mesi cade da una finestra a Civita Castellana, ricoverato al Gemelli di Roma; Bimbo di 18 mesi cade dal secondo piano: è grave al policlinico Gemelli. Bimbo di 18 mesi precipita dalla finestra a Civita Castellana: dopo giorni di coma al Gemelli, torna a casaSta meglio il bimbo di 18 mesi caduto dall'ultimo piano di un palazzo a Civita Castellana: dopo essere stato in coma è tornato a casa ... fanpage.it Viterbo: bimbo di 18 mesi cade da finestra a Civita Castellana, ricoverato al Gemelli a RomaUn bimbo di 18 mesi è caduto da una finestra a Civita Castellana, un comune situato in provincia di Viterbo. A seguito dell’incidente, il piccolo è stato trasportato d’urgenza al policlinico Gemelli ... romadailynews.it La compagna dell'uomo indagato e agli arresti con l'accusa di aver ucciso pazienti che traspostava con l'ambulanza ha deciso di avvidarsi a un legale dopo le minacce ricevute. Il bimbo ha un anno. L'avvocato: "Condotte intollerabili" https://shorturl.at/vjcs - facebook.com facebook Al Thano, un bimbo di 8 anni ha pure voglia di vedere vincere la propria squadra del cuore . L’orgoglio e ciò, che rappresenta la #Lazio per noi adulti é palese. Questo é il messaggio. x.com