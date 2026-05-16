Cittadella San Rocco apre ufficialmente il nuovo ' Ospedale di comunità' | i dettagli

Nella Cittadella San Rocco di Ferrara è stato aperto ufficialmente il nuovo ospedale di comunità. I primi due pazienti accolti sono un uomo di 70 anni e una donna di 83 anni. La struttura si trova all’interno del complesso sanitario e rappresenta un nuovo punto di assistenza per la zona. L’apertura è stata comunicata dalle autorità sanitarie locali, che hanno annunciato l’ingresso dei primi ospiti nella struttura. Nessun ulteriore dettaglio su modalità o tempistiche è stato reso pubblico.

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