Cittadella San Rocco apre ufficialmente il nuovo ' Ospedale di comunità' | i dettagli
Nella Cittadella San Rocco di Ferrara è stato aperto ufficialmente il nuovo ospedale di comunità. I primi due pazienti accolti sono un uomo di 70 anni e una donna di 83 anni. La struttura si trova all’interno del complesso sanitario e rappresenta un nuovo punto di assistenza per la zona. L’apertura è stata comunicata dalle autorità sanitarie locali, che hanno annunciato l’ingresso dei primi ospiti nella struttura. Nessun ulteriore dettaglio su modalità o tempistiche è stato reso pubblico.
Un uomo di 70 ed una donna di 83 anni sono i primi due pazienti del nuovo ospedale di comunità della Cittadella San Rocco di Ferrara. Alle 8.30 di venerdì 15, i due pazienti hanno varcato l’accesso alla nuovissima struttura realizzata nell’ambito del Pnrr.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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