San Nicolò rinato | 5 milioni per il nuovo ospedale di comunità

Questa mattina gli assessori regionali hanno visitato l’ospedale San Nicolò di Levanto, recentemente riqualificato. I lavori di ristrutturazione sono stati completati e hanno comportato un investimento di oltre cinque milioni di euro. La visita ha avuto l’obiettivo di verificare lo stato di avanzamento delle opere e la conclusione dei lavori di miglioramento degli spazi e delle strutture.

Gli assessori regionali hanno visitato stamattina l’ospedale San Nicolò di Levanto per constatare il completamento dei lavori di riqualificazione che hanno impegnato oltre cinque milioni di euro. L’intervento mira a trasformare il presidio sanitario in una struttura moderna, con l’obiettivo di rendere operativo l’Ospedale di comunità entro un paio di settimane e il nuovo reparto di dialisi entro la fine dell’anno. Il sopralluogo ha la partecipazione di Massimo Nicolò, assessore alla Sanità, e Giacomo Giampedrone, responsabile dell’Edilizia ospedaliera, accompagnati dal coordinatore dell’Area sociosanitaria locale 5, Paolo Cavagnaro. Presenti al vertice istituzionale anche il sindaco Del Bello e il consigliere regionale Medusei. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Nicolò rinato: 5 milioni per il nuovo ospedale di comunità Treia: 2,2 milioni per un nuovo ospedale di comunitàOggi, nel cuore delle Marche, a Treia, prende forma una nuova realtà sanitaria che ridefinisce l’assistenza al cittadino. IL VIDEO | Case della comunità nel sud pontino e primo Ospedale di comunità: “Un nuovo modello di sanità”E’ stata una giornata importante per la sanità della provincia di Latina e in particolare per quella del sud pontino.