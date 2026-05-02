Borgomanero nasce ufficialmente il Comitato rione San Rocco

A Borgomanero è stato ufficialmente costituito il Comitato rione San Rocco, dopo la presentazione dello statuto all’Agenzia delle entrate ai primi di aprile. Questa iniziativa segna il ritorno dei rioni locali, mantenendo viva la tradizione. La creazione del comitato rappresenta un passo concreto per promuovere le attività e le iniziative legate al quartiere. La fase formale si è conclusa con la registrazione ufficiale della documentazione.

I rioni a Borgomanero tornano a vivere all’insegna della tradizione. Con la deposizione dello statuto all’Agenzia delle entrate, avvenuta ai primi di aprile di quest’anno, ha preso vita il Comitato rione San Rocco."L’idea del Comitato – sottolinea il neo presidente Mattia Di Cerbo – è nata da un.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Riattivato ambulatorio di Oculistica, Comitato San Rocco: "Il servizio torna ad essere garantito"E’ stato riattivato l’ambulatorio di Oculistica presso il Poliambulatorio di Sessa Aurunca (Unità Cure Primarie). San Pietro Vernotico: nasce il nuovo comitato per la festaIl 22 gennaio 2026 è stato firmato l’atto costitutivo che ha dato vita al nuovo Comitato per la festa patronale di San Pietro Vernotico.