Sensori IA e modelli digitali per abbattere le barriere | la sperimentazione parte da palazzo della Città

In un edificio pubblico, sono stati avviati test che coinvolgono sensori, intelligenza artificiale e modelli digitali per migliorare l'accessibilità e la sostenibilità. Questi strumenti vengono utilizzati per analizzare l'ambiente e ottimizzare l'uso delle risorse, con l’obiettivo di abbattere le barriere architettoniche e ridurre l’impatto ambientale. La sperimentazione si svolge all’interno di un palazzo della città.

Migliorare l'accessibilità e la sostenibilità degli edifici attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate, dall'intelligenza artificiale ai modelli digitali e ai sistemi di analisi ambientale. E' questo l'obiettivo del progetto europeo 'Access' (AccesS – Enhancing Accessibility and Sustainability.🔗 Leggi su Baritoday.it

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