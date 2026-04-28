Una rete per abbattere le barriere invisibili | Bari diventa ' Città amica dell' autismo'

Questa mattina a Bari è stato firmato un protocollo di intesa tra il Comune e l’Asl per rendere la città più inclusiva verso le persone nello spettro autistico e le loro famiglie. L’accordo si propone di creare una rete di servizi e iniziative volte a superare le barriere invisibili che spesso limitano la partecipazione e l’autonomia di queste persone. L’obiettivo è promuovere un ambiente più accogliente e attento alle diverse esigenze.

Bari diventa 'Città amica dell'autismo'. Il protocollo di intesa, che mira a costruire una comunità più inclusiva e attenta nei confronti delle persone nello spettro autistico e delle loro famiglie, è stato sottoscritto questa mattina tra Comune e Asl di Bari.Il progettoCon l'adozione del.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Bari diventa 'Città amica dell'autismo': mappa dei servizi e 'bollini' per costruire una rete di accoglienzaL'annuncio del Comune nella giornata mondiale dedicata alla consapevolezza dell'autismo: il 28 aprile la sottoscrizione del protocollo con la Asl... Ricette di libertà e inclusione: quando l'arte culinaria abbatte le barriere dell'autismoL’arte culinaria non solo come delizia del palato, ma anche come strumento terapeutico e riabilitativo cruciale per persone in difficoltà, favorendo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Via all’alleanza tra ASL Bari e Federfarma per potenziare la prevenzione e gli screening oncologici; BARI PRIMA CITTÀ METROPOLITANA AMICA DELL’AUTISMO: IL 28 APRILE LA FIRMA DEL PROTOCOLLO CON LA ASL BARI; Ospedale Miulli, ad Acquaviva il miracolo della vita passa dalla donazione: 24 organi prelevati nel 2025; Calcio Serie D, amarezza Paternò, sconfitto in casa dal Castrum Favara. Farmacie di comunità e ASL Bari: un modello vincente per la prevenzione territorialeLa sinergia tra ASL Bari e la rete delle farmacie ha trasformato la prossimità in un efficace strumento di prevenzione, con risultati misurabili e prospettive di integrazione permanenti. tuobenessere.it NASCE BARI IN RETE, UN SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DEI DISABILISono molte le domande che i famigliari delle persone con disabilità vorrebbero fare quando si trovano a dover vivere questa condizione. Di fronte a situazioni che possono essere critiche, anche per la ... disabili.com Bari, incidente in tangenziale: tir sfonda guardrail https://www.antennasud.com/bari-incidente-in-tangenziale-tir-sfonda-guardrail/ - facebook.com facebook Gaza, l'appello dei medici del Policlinico di Bari: «Liberare il pediatra palestinese Hussam Abu Safiya» x.com