Città a misura di tutti | torna Bimbimbici

Da ilgiorno.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica prossima si terrà la nuova edizione di Bimbimbici, un evento dedicato alle famiglie e ai bambini che si svolge in diverse città italiane. L'iniziativa prevede una lunga passeggiata in bicicletta attraverso parchi, piste ciclabili e vie cittadine, con l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile. La manifestazione si svolge in modo gratuito e aperto a tutti, con l’intento di coinvolgere cittadini di tutte le età.

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Una lunga passeggiata in bicicletta tra parchi, piste ciclabili e vie cittadine per promuovere la mobilità sostenibile e riportare le biciclette al centro della vita urbana. Torna, domani, “ Bimbimbici “, la manifestazione nazionale promossa da Fiab, giunta quest’anno alla sua 25esima edizione. L’appuntamento lodigiano, organizzato da Fiab Lodi Ciclodi col patrocinio del Comune e la collaborazione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, partirà dal parco Isola Carolina. Il ritrovo è fissato alle 9.30, la partenza è prevista alle 10 con rientro intorno alle 11.30 dopo un percorso di circa 12 chilometri attraverso la Greenway cittadina e alcuni dei principali parchi urbani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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