Bimbimbici 2026 | un mese di pedalate per città più sicure e a misura di bambino

Arriva il Bimbimbici 2026, un'iniziativa che dura un mese e invita le famiglie a pedalare insieme per promuovere città più sicure e adatte ai bambini. Si tratta di un progetto che coinvolge diverse comunità e mira a sensibilizzare sull'importanza di spazi urbani più accessibili e sicuri per i più giovani. L'evento si inserisce in un contesto di promozione della mobilità sostenibile e della partecipazione cittadina.

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