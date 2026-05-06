L’Opi Arezzo celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo annuncia un evento in occasione della Giornata Internazionale degli Infermieri, programmato per lunedì 11 maggio alle 9. L’iniziativa si svolgerà in una sede ufficiale e sarà aperta ai professionisti del settore. La giornata rappresenta un momento di riconoscimento e di confronto per gli operatori sanitari. L’evento è stato pianificato con l’obiettivo di rendere omaggio ai collaboratori impegnati quotidianamente nel settore.

Arezzo, 6 maggio 2026 – L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Arezzo celebra la Giornata Internazionale della Professione Infermieristica con un evento solenne lunedì 11 maggio, alle ore 9.30, presso la sede di via Marco Perennio 24B. La mattinata, carica di valore simbolico e istituzionale, vedrà protagonisti i neoiscritti con un momento formativo dedicato al Codice Deontologico e la consegna della pergamena del Giuramento di Florence Nightingale. Accanto ai giovani colleghi, l’Ordine renderà omaggio alla memoria storica della professione premiando gli infermieri che hanno raggiunto il prestigioso traguardo dei 25 e 50 anni di iscrizione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Opi Arezzo celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere Notizie correlate UCI Cinemas Arezzo celebra la Giornata internazionale della Donna con tre storie di forza e libertàArezzo, 6 marzo 2026 – In occasione dell’International Women’s Day, UCI Cinemas Arezzo celebra l’8 marzo con una rassegna speciale dedicata a tre... Traversetolo celebra la Giornata Internazionale della Donna 2026 con “Donne Oggi”In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2026, il Comune di Traversetolo presenta “Donne Oggi”, un ricco calendario di iniziative... Approfondimenti e contenuti Giornata dell’Infermiere: ecco i nuovi iscritti e i veterani aretini. La cerimoniaL’evento è stato anticipato rispetto alla data ufficiale del 12 maggio per permettere a una delegazione aretina di partecipare alle celebrazioni nazionali a Roma, alla presenza del Presidente della Re ... arezzonotizie.it Laurea Infermieristica ad Arezzo, Opi alza la voce: No a soluzioni ibride, il corso replica va attivato subitoArezzo, 17 aprile 2026 – Laurea Infermieristica ad Arezzo, OPI alza la voce: No a soluzioni ibride, il corso replica va attivato subito Lettera aperta dell’Ordine al Rettore dell’Università di Siena ... lanazione.it