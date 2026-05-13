Il Comune di Genova aderisce alla ‘Giornata Internazionale contro l’omofobia la lesbofobia la transfobia e la bifobia'

Il Comune di Genova ha deciso di partecipare alla Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia, che si tiene il 17 maggio 2026. La partecipazione è stata formalizzata con una delibera di giunta. La data è stata scelta per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere l’uguaglianza tra tutte le persone, indipendentemente dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere.

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Attraverso una delibera di giunta, il Comune di Genova ha ufficialmente aderito alla ‘Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia’ del 17 maggio 2026. Una giornata caratterizzata da eventi di sensibilizzazione e prevenzione in tutto il mondo, istituita dal.🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Anche il Comune di Novara aderisce a "R1PUD1A", la campagna di Emergency contro la guerraIl comune di Novara ha formalizzato l'adesione alla campagna "R1PUD1A", iniziativa promossa da Emergency sotto lo slogan "Io obietto la guerra". Temi più discussi: Il Comune di Genova adotta la Carta della Partecipazione Pubblica; Adunata Alpini, parcheggi e soluzioni alternative per i residenti; Adunata Alpini, dove trovare tutte le informazioni utili; Cantieri in città dall'8 al 14 maggio: viabilità alternativa e lavori in corso. Il Comune di Genova chiude il molo del porticciolo di Nervi per motivi di sicurezza x.com Genova, nel periodo estivo impegnati 35 mezzi in più di AmiuPer affrontare le criticità legate alla raccolta dei rifiuti e allo spazzamento urbano, il Comune di Genova punta a rafforzare il ... telenord.it Genova, chiuso il nuovo molo del porticciolo di Nervi: verifiche dopo le mareggiateSopralluoghi tecnici in corso dopo un possibile cedimento della struttura causato dal maltempo delle ultime settimane ... telenord.it