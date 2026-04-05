Cade sul sentiero e resta ferita | recupero difficile tra i boschi

Nel primo pomeriggio di oggi a Castelmonte, nel comune di Prepotto, una donna di 71 anni è caduta lungo un sentiero mentre passeggiava con il marito. La donna è rimasta ferita e il recupero si è rivelato complicato a causa della posizione tra i boschi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarla e portarla in salvo.

Intervento nel primo pomeriggio a Castelmonte, nel territorio di Prepotto, per una donna di 73 anni caduta durante una passeggiata. La 73enne è stata soccorsa e trasportata a spalla fino alla strada Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Castelmonte, nel comune di Prepotto, dove una donna di Udine del 1952 è rimasta ferita dopo una caduta lungo un sentiero mentre passeggiava insieme al marito. L’allarme è scattato tramite la Sores, che ha attivato la stazione di Udine del Soccorso Alpino, intervenuta insieme ai sanitari. La donna ha riportato traumi a un arto superiore e a uno inferiore. Raggiunta da cinque tecnici del Soccorso Alpino, è stata stabilizzata sul posto e successivamente isistemata su una barella. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Escursionista cade a Castelmonte: intervento del Soccorso Alpino facebook

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