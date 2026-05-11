Turista cade lungo il sentiero delle Cinque Terre

Nel pomeriggio di oggi, una turista è caduta mentre percorreva il sentiero che collega Monterosso e Vernazza nelle Cinque Terre. L’incidente è avvenuto lungo il percorso, che è noto per il suo tracciato panoramico e caratterizzato da tratti ripidi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza alla donna. La zona è attualmente sotto osservazione per accertare le cause della caduta e le condizioni della turista.

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La Spezia 11 maggio 2026 Brutta disavventura per una turista che nel pomeriggio si è avventurata nel sentiero delle Cinque Terre che collega Monterosso e Vernazza. La donna, 69enne svedese, durante l'escursione è scivolata per almeno cinque metri procurandosi diversi traumi e soprattutto la frattura scomposta della caviglia sinistra. I compagni di escursione hanno allertato i soccorsi e sul posto sono intervenuti per le prime cure la squadra del Soccorso alpino e speleologico della Liguria insieme alla squadra dei e vigili del fuoco, mentre la Pubblica Assistenza di Monterosso li ha attesi in una piazzola. Vista la difficoltà nel recupero è stato chiesto il supporto di Drago, l'elicottero dei vigili del fuoco arrivato da Genova.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turista cade lungo il sentiero delle Cinque Terre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cinque Terre d'Inverno: Il Sentiero dell'Anima tra Corniglia, Vernazza e Monterosso Notizie correlate Riapre il Sentiero Uno che collega i borghi delle Cinque Terre, l’alternativa panoramica ai percorsi affollatiSi è concluso l'intervento di riqualificazione del Sentiero Uno, perfetto per chi desidera godersi un percorso lontano dal caos e dai soliti sentieri... Cinque Terre: riapre il sentiero della Donega tra borghi e colline? Cosa scoprirai Dove si snoda esattamente questo nuovo percorso tra i borghi? Come hanno fatto i volontari a rendere di nuovo praticabile la via?...