Turista cade lungo il sentiero delle Cinque Terre
Nel pomeriggio di oggi, una turista è caduta mentre percorreva il sentiero che collega Monterosso e Vernazza nelle Cinque Terre. L’incidente è avvenuto lungo il percorso, che è noto per il suo tracciato panoramico e caratterizzato da tratti ripidi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza alla donna. La zona è attualmente sotto osservazione per accertare le cause della caduta e le condizioni della turista.
La Spezia 11 maggio 2026 Brutta disavventura per una turista che nel pomeriggio si è avventurata nel sentiero delle Cinque Terre che collega Monterosso e Vernazza. La donna, 69enne svedese, durante l'escursione è scivolata per almeno cinque metri procurandosi diversi traumi e soprattutto la frattura scomposta della caviglia sinistra. I compagni di escursione hanno allertato i soccorsi e sul posto sono intervenuti per le prime cure la squadra del Soccorso alpino e speleologico della Liguria insieme alla squadra dei e vigili del fuoco, mentre la Pubblica Assistenza di Monterosso li ha attesi in una piazzola. Vista la difficoltà nel recupero è stato chiesto il supporto di Drago, l'elicottero dei vigili del fuoco arrivato da Genova.🔗 Leggi su Lanazione.it
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