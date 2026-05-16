L’omaggio alle canzoni di Lucio Dalla e Roberto Roversi di Fabrizio Checcacci a Trevi, il bandoneon solo di Daniele Di Bonaventura a Costacciaro, una tappa del Reduci tour di Stefano “Cisco” Bellotti e della sua “Grande Famiglia” a Scheggia e Pascelupo, le note di John Coltrane con i Folk Traffic e N.O.P.E. a Montefalco e il viaggio di Zara Colombo tra arti visive e musica a San Venanzo: cinque nuovi spettacoli annunciati ieri vanno ad arricchire il cartellone della decima edizione di “ Suoni Controvento “, il festival di arti performative che attraverserà l’estate di tutta la regione. Ecco le proposte, nei dettagli. Il 16 luglio al palco di Villa Fabri di Trevi approda “Automobili e altre storie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cinque nuovi spettacoli per “Suoni Controvento“ . Concerti, omaggi e star per la decima edizione

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