Da Dimartino alla leggenda della batteria Chris Slade Suoni Controvento 2026 svela quattro nuovi eventi

Suoni Controvento 2026 annuncia quattro nuovi eventi, includendo un concerto di un cantautore noto e performance di artisti di diversa provenienza musicale. Tra gli artisti previsti ci sono una bassista di rilievo e un percussionista con un background internazionale. La lineup comprende anche un noto batterista, con esibizioni previste in diverse location. Le date e i dettagli delle esibizioni saranno comunicati nei prossimi giorni.

Dal cantautorato di Dimartino alle vibrazioni della bassista Rosa Brunello. Passando per la leggenda della batteria Chris Slade e i tamburi di Sarathy Korwar. “ Suoni Controvento “, il festival estivo di arti performative svela altri nomi per l’edizione del decennale che si annuncia stellare. Così il 17 luglio alle 21 in piazza Saint Ambroix a Fossato di Vico arriverà Chris Slade, icona del rock internazionale per una serata di energia e leggenda. Dai palchi di tutto il mondo alle collaborazioni con icone della musica, fino alla batteria degli ACDC: lo stile potente e inconfondibile di Chris Slade ha segnato intere generazioni. Il 21 luglio...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da Dimartino alla leggenda della batteria Chris Slade . Suoni Controvento 2026 svela quattro nuovi eventi Notizie correlate Suoni Controvento, nuovi annunci per l'edizione del decennale: Sam GarrettAncora annunci in vista del decennale del festival estivo di arti performative Suoni Controvento che svela un altro dei suoi appuntamenti di punta:... Suoni Controvento, concerto alla Rocca Maggiore di Angelina MangoServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Suoni Controvento piazza un nuovo colpo. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Da Dimartino alla leggenda della batteria Chris Slade . Suoni Controvento 2026 svela quattro nuovi eventi; Suoni Controvento, i nuovi appuntamenti estivi del festival dell’Umbria; Suoni Controvento, svelati altri quattro artisti per la decima edizione -. Suoni Controvento, i nuovi appuntamenti estivi del festival dell’UmbriaSuoni Controvento, i nuovi appuntamenti estivi del festival dell’Umbria: dal cantautorato di Dimartino (Narni) alle vibrazioni della bassista Rosa Brunello (Gubbio), passando per la leggenda della bat ... newtuscia.it Chris Slade, Rosa Brunello, Sarathy Korwar e Dimartino sono i protagonisti delle serate tra Fossato di Vico, Gubbio, Montone e Narni - facebook.com facebook