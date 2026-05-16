Cinema recensione del Diavolo Veste Prada 2 | un sequel non perfetto ma che fa parlare ancora

Nel cinema, il sequel di un film di successo suscita spesso aspettative e dubbi tra il pubblico. Anche in questo caso, la sala dello Space Cinema di Napoli ha visto un flusso di spettatori pronti a scoprire le nuove avventure del protagonista, dopo aver già apprezzato il primo capitolo. La pellicola, intitolata “Diavolo Veste Prada 2”, ha diviso le opinioni tra chi si aspettava una riproposizione fedele e chi, invece, si è trovato di fronte a scelte narrative diverse.

di Melania Esposito L’interrogativo che serpeggiava insidioso nelle sale dello Space Cinema di Napoli è ricorrente ogni volta che ci si accinge ad assistere al 2 di un titolo di grande successo. Il “Diavolo Veste Prada 2” è il sequel con la maiuscola o uno dei soliti sequel che non andava fatto? Molti addetti ai lavori si sono esposti dopo la spasmodica attesa di uno dei film più in dell’anno, soprattutto dai fashionisti di ogni latitudine. Certamente una pellicola capace di unire generazioni diverse, dai Millennial fino alla Gen Z. Durante la visione del film abbiamo dunque osservato ogni cosa: la colonna sonora, gli abiti delle sfilate, compreso il look che Andy ha deciso di indossare per il weekend agli Hamptons. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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RECENSIONE: IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 - con UOMO CHE SAPEVA TROPPO

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