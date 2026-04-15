Prima ancora dell' uscita al cinema da Il Diavolo Veste Prada 2 sono i look di Anne Hathaway e Meryl Streep a parlare

I l conto alla rovescia ormai, è partito davvero. Attorno a Il Diavolo veste Prada 2, il sequel più atteso del 2026, si è accesa da settimane una piccola ossessione collettiva. La domanda è una sola: quando esce? In Italia, la data da segnare è il 29 aprile 2026. Il Diavolo veste Prada 2, finalmente il trailer ufficiale (e Miranda è più gelida che mai) X Leggi anche › Anna Wintour e Anne Hathaway ricreano “Il diavolo veste Prada” agli Oscar 2026 In attesa di rivedere Miranda Priestly e Andy Sachs sullo schermo 20 anni dopo, il vero pre-show è già cominciato: quello degli outfit di Meryl Streep e Anne Hathaway, le attrici che le interpretano, per il press tour mondiale.🔗 Leggi su Iodonna.it

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IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 Trailer Ufficiale Italiano (2026) Meryl Streep | Al Cinema

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