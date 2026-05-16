Cinema in TV stasera | tra il nuovo Woody Allen e l’horror di Peele

Stasera in televisione vengono trasmessi due film molto diversi tra loro. Da un lato, un’opera di Woody Allen, noto regista e sceneggiatore, dall’altro, un horror diretto da Jordan Peele, famoso per i suoi film di suspense e paura. La programmazione si divide tra classici del cinema e produzioni moderne di grande successo. La scelta tra i due film permette di vedere due approcci distinti alla narrazione cinematografica, uno più riflessivo e l’altro più spaventoso.

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