Stasera su Rai 3 va in onda Un colpo di fortuna", l'ultimo film diretto da Woody Allen tra suspense, relazioni e destino. Ecco la trama completa e il cast protagonista della pellicola. Appuntamento imperdibile per gli amanti del grande cinema: stasera, venerdì 15 maggio alle 21:20 su Rai 3, va in onda in prima visione assoluta Un colpo di fortuna (Coup de chance). La pellicola, inserita nel ciclo Il grande cinema d'autore, rappresenta il 51° film scritto e diretto da Woody Allen ed è stata presentata con grande successo fuori concorso all'80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. La trama di Un colpo di fortuna: tra amore, segreti e delitto Al centro della storia troviamo Fanny e Jean, una coppia apparentemente perfetta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un colpo di fortuna stasera su Rai 3: trama e cast del film di Woody Allen

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ENG SUB | PVVersatile Mage Season 7 Preview | Yuewen Animation

Sullo stesso argomento

Un colpo di fortuna, in prima visione su Rai 3 il film di Woody AllenOggi, venerdì 15 maggio, va in onda in prima serata e in prima visione su Rai 3 Un colpo di fortuna, scritto e diretto da Woody Allen.

Leggi anche: Perfect Days: trama, cast e durata del film di Wim Wenders stasera su Rai 3

1^Tv - Alle 21.15 Un colpo di fortuna di Woody Allen con Lou de Laâge, Melvil Poupaud, Niels Schneider | Fanny, sposata con Jean, uomo ricchissimo non privo di qualche segreto, s’innamora di Alain, un vecchio compagno di scuola, ma il marito lo scopre x.com

Un colpo di fortuna stasera su Rai 3: trama e cast del film di Woody AllenStasera su Rai 3 Un colpo di fortuna, il film di Woody Allen: trama completa, cast e curiosità sulla pellicola tra amore, caso e destino. movieplayer.it

Un colpo di fortuna: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai 3Il grande cinema d’autore torna a illuminare il palinsesto nazionale con un’opera che mescola sapientemente noir e riflessione filosofica. Un colpo di fortuna rappresenta il cinquantesimo ... maridacaterini.it