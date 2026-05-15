Un colpo di fortuna stasera su Rai 3 | trama e cast del film di Woody Allen

Da movieplayer.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera su Rai 3 va in onda Un colpo di fortuna", l'ultimo film diretto da Woody Allen tra suspense, relazioni e destino. Ecco la trama completa e il cast protagonista della pellicola. Appuntamento imperdibile per gli amanti del grande cinema: stasera, venerdì 15 maggio alle 21:20 su Rai 3, va in onda in prima visione assoluta Un colpo di fortuna (Coup de chance). La pellicola, inserita nel ciclo Il grande cinema d'autore, rappresenta il 51° film scritto e diretto da Woody Allen ed è stata presentata con grande successo fuori concorso all'80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. La trama di Un colpo di fortuna: tra amore, segreti e delitto Al centro della storia troviamo Fanny e Jean, una coppia apparentemente perfetta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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