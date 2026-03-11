Il cinema di Woody Allen | un labirinto fisico ed emotivo

Il regista e sceneggiatore statunitense Woody Allen sta lavorando a un nuovo film ambientato in Spagna. La produzione è in fase di sviluppo e si prevede che il progetto verrà realizzato nei prossimi mesi. La notizia arriva dopo diverse settimane di preparativi e aggiornamenti ufficiali sulla realizzazione del film. Al momento, non sono stati annunciati dettagli sul cast o sulla data di uscita.

Woody Allen, regista, comico, sceneggiatore statunitense, sta per tornare con un nuovo film, stavolta ambientato in Spagna. Per la precisione il cineasta newyorkese porterà la sua cinepresa a Madrid per quello che dovrà intitolarsi Wasp 2026. In occasione del nuovo progetto, di cui riportiamo le prime indiscrezioni, ripercorriamo gli ingredienti salienti del suo cinema, sempre sul sottile confine tra cinema psichico e materico-urbano. Il nuovo progetto di Woody Allen. Dopo Un colpo di fortuna – Coup de chance, girato a Parigi, Woody Allen si prepara a ritornare sul set per dare vita al suo prossimo progetto cinematografico. Il film, che per ora circola con il titolo provvisorio Wasp 2026, sarà ambientato a Madrid. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

