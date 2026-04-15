Cannes 2026 | il TorinoFilmLab conquista la Croisette con 4 anteprime
Al Festival di Cannes 2026, che si terrà dal 12 al 23 maggio, il TorinoFilmLab presenterà quattro anteprime mondiali. La presenza di queste anteprime rappresenta un momento di rilievo per il settore cinematografico, con l’obiettivo di mettere in mostra nuove produzioni italiane. La partecipazione si inserisce nella 79ª edizione del festival, una delle più importanti occasioni di confronto e visibilità per i film emergenti.
Il TorinoFilmLab si prepara a dominare la scena cinematografica internazionale con quattro anteprime mondiali previste per la 79ª edizione del Festival di Cannes, che si svolgerà dal 12 al 23 maggio 2026. Il laboratorio torinese, nato sotto l'egida del Museo Nazionale del Cinema e sostenuto dai fondi Creative Europe – MEDIA, consolida così il suo ruolo di incubatore fondamentale per il cinema d'autore globale. L'impatto della scuola torinese sulle grandi selezioni internazionali Non si tratta so .🔗 Leggi su Ameve.eu
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Temi più discussi: TorinoFilmLab protagonista a Cannes 2026: quattro anteprime mondiali e una rete creativa che continua a crescere; IL TORINOFILMLAB AL FESTIVAL DI CANNES CON 4 FILM; Green Film Lab 2026, tre film italiani in selezione; Torino, rapine in farmacia con coltello: fermato un 52enne, decisivo il riconoscimento delle vittime.
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Oggi vi consiglio il bellissimo film francese “Uomini di Dio", premiato al Festival di Cannes nel 2010. Racconta in maniera tanto realistica quanto poetica il martirio di 7 monaci francesi del monastero di Tibhirine, nell’Algeria del 1996. #scrivibellezza x.com