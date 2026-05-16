In Cina, i dati recenti indicano un calo delle nascite e dei matrimoni, segnali di un rallentamento demografico. Questa situazione solleva preoccupazioni tra le autorità, che monitorano attentamente l’andamento della popolazione. Le statistiche ufficiali mostrano una diminuzione delle nascite rispetto agli anni precedenti e una riduzione dei matrimoni celebrati. La questione demografica si presenta come una delle sfide principali per il Paese, in un momento in cui si cercano soluzioni per invertire questa tendenza.

In Cina i segnali di rallentamento delle nascite e dei matrimoni tornano a farsi evidenti. E a preoccupare il governo. Il Paese, alle prese con un invecchiamento rapido della popolazione e con un calo strutturale della fertilità, vede incrinarsi uno dei pilastri su cui ha costruito la propria crescita economica degli ultimi decenni. I numeri più recenti indicano una tendenza che rischia di diventare cronica e di incidere sugli equilibri sociali. Matrimoni in calo. Secondo i dati diffusi dal Ministero degli Affari Civili, nel primo trimestre dell’anno le registrazioni di matrimonio sono scese a 1,697 milioni di coppie, il livello più basso dal 2020, anno segnato dal lockdown per la pandemia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Bomba" demografica sulla Cina: cosa c'è dietro la nuova crisi di Pechino

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