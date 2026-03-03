L’attacco all’Iran ha causato un aumento del prezzo del gas sopra i 60 euromegawattora, raggiungendo un record dal 2022. Le scorte di gas nell’Unione europea sono ai livelli più bassi dal 2018. Nel frattempo, i mercati energetici sono stati influenzati dall’escalation in Medio Oriente, con rialzi anche nel prezzo del petrolio e incertezza sulla navigazione nello Stretto di Hormuz.

L’escalation in Medio Oriente continua a scuotere i mercati energetici, tra rialzi record del prezzo del gas, impennata del petrolio e crescente incertezza sulla reale operatività dello Stretto di Hormuz. Il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam (Ttf) ha superato i 60 euro al megawattora, toccando 63,49 euro con un balzo giornaliero del 41%, prima assestarsi intorno ai 55 euro: sono i massimi dall’agosto 2022, pochi mesi dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Dall’inizio della crisi le quotazioni europee sono aumentate fino al 70%. A pesare è il blocco delle esportazioni dal più grande impianto di Gnl al mondo in Qatar, fermo dopo un attacco con droni iraniani, e l’incertezza sulla durata dello stop. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attacco all’Iran, prezzo del gas sopra i 60 euro/megawattora: record dal 2022. Mentre le scorte Ue sono ai minimi dal 2018

Guerra Usa Iran, Borse in caduta libera: Milano peggiore in Europa (-4,47%). Prezzo gas vola sopra 60 euro, scorte Ue ai minimi dal 2018Le Borse europee sono in caduta libera mentre si guarda agli sviluppi della guerra in Medio Oriente.

Guerra in Iran: prezzo del gas vola sopra i 43 euro al megawattoraMILANO – Il prezzo del gas accelera ancora evola sopra i 40 euro al megawattora, ai massimi da febbraio del 2025, mentre si guarda agli sviluppi in...

Tutti gli aggiornamenti su Attacco all'Iran prezzo del gas sopra i...

Temi più discussi: Cosa succede al prezzo del petrolio dopo l'attacco all'Iran; Iran, quale sarà l’impatto sui mercati? Dal petrolio allo Stretto di Hormuz, cosa sapere; Il prezzo del gas vola (+40%) dopo l'attacco all'Iran, da QatarEnergy stop al Gnl: l'impatto su benzina e bollette; Petrolio: il possibile attacco USA all’Iran alimenta la volatilità, ma dove potrebbe arrivare il prezzo del barile?.

Attacco all'Iran, sale prezzo petrolio. Pioggia di rialzi per benzina e dieselContinua l'impennata dei prezzi del petrolio, dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran e la risposta di Teheran, unitamente alle minacce alla navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz. Una ... adnkronos.com

Attacco all’Iran, cambia il prezzo del petrolio? La decisione dell’Opec+Attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran: il mercato del greggio trema e l’Opec+ corre ai ripari. I tre scenari. Ecco i prezzi del petrolio ... quifinanza.it

Dal referendum all'Iran, fino alle primarie: l'asse Landini-Schlein. A Torino la segretaria prosegue il suo tour per il no. Duetta sul lavoro con il leader della Cgil, con cui ci sono assonanze anche sulla politica estera. Di @RuggieroMontene x.com

Di fronte all’imbarazzante silenzio del governo sull’Iran, l’assenza di qualunque condanna a Trump e Netanyahu e il caso di Crosetto a Dubai, i capigruppo di Pd, M5S e Avs hanno chiesto ufficialmente ai Presidenti di Camera e Senato che il governo Meloni ri - facebook.com facebook