Un generale ha dichiarato che molte operazioni di acquisizione condotte da attori cinesi sono state presentate come diversificazione e investimenti. Secondo quanto riferito, queste operazioni sono state descritte come strategie di sviluppo economico, ma si ritiene che possano avere implicazioni più profonde. La questione riguarda le modalità con cui queste attività potrebbero influenzare il tessuto interno di altri paesi. Finora, non sono stati forniti dettagli su eventuali verifiche o approfondimenti ufficiali.

"Apparentemente molte operazioni di acquisizione sono state presentate, dagli attori cinesi, come diversificazione ed investimenti. In realtà la strategia imperialista del Partito Comunista Cinese pianifica e giustifica acquisizioni cosiddette 'strategiche' e di controllo con assoluta precisione e pianificazione di medio-lungo periodo. L’Europa, in questo, risulta perdente, perché non ha una strategia unitaria ne una visione a medio-lungo periodo. Strumenti come il Buy Europe sono soltanto tardive pezze calde verso un malato cronico ". Paolo Costantini, generale della Guardia di Finanza in congedo, in un'intervista rilasciata al Tempo ha spiegato come il dragone sia riuscito a entrare nella plancia di comando del mondo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cina, il generale Costantini: "Così ci conquista dall'interno"

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Cina intensifica esercitazioni militari dopo mega vendita di armi Usa a Taiwan

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