Cifarelli | Rapporto con i lucani interrotto | crisi nella sanità

Il rappresentante regionale ha dichiarato che il rapporto tra la regione e i cittadini lucani è stato interrotto, considerando la crisi nel settore sanitario. Si segnala che il 12% della popolazione locale ha rinunciato alle cure mediche, mentre circa 80 milioni di euro vengono spostati ogni anno verso strutture extra-regionali. Questi dati evidenziano le difficoltà di accesso e la mobilità passiva nei servizi sanitari locali.

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