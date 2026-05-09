Cifarelli | Rapporto con i lucani interrotto | crisi nella sanità
Il rappresentante regionale ha dichiarato che il rapporto tra la regione e i cittadini lucani è stato interrotto, considerando la crisi nel settore sanitario. Si segnala che il 12% della popolazione locale ha rinunciato alle cure mediche, mentre circa 80 milioni di euro vengono spostati ogni anno verso strutture extra-regionali. Questi dati evidenziano le difficoltà di accesso e la mobilità passiva nei servizi sanitari locali.
? Punti chiave Perché il 12% dei lucani rinuncia alle cure mediche?. Come influiscono gli 80 milioni di mobilità passiva sui servizi locali?. Chi deve assumersi la responsabilità del debito sanitario di 60 milioni?. Quali conseguenze economiche avrà lo svuotamento dei presidi ospedalieri territoriali?.? In Breve Debito sanitario annuo superiore a 60 milioni di euro.. Mobilità passiva verso altre regioni costa 80 milioni annui.. Oltre il 12% della popolazione lucana rinuncia alle cure mediche.. Proteste registrate a Senise e 13.000 firme raccolte a Matera.. Roberto Cifarelli denuncia la rottura tra la Regione Basilicata e i cittadini a seguito delle proteste nelle piazze di Senise e delle 13.🔗 Leggi su Ameve.eu
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