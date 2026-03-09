Agricoltura lucana in crisi | il gasolio sale del 35%

L'agricoltura in Lucania attraversa un momento difficile a causa dell'aumento dei prezzi del gasolio, salito del 35%. La crisi energetica e le speculazioni sui mercati hanno portato a costi più elevati per i produttori, riducendo i margini di profitto e mettendo sotto pressione le aziende agricole della regione.

La crisi energetica e le speculazioni sui mercati stanno schiacciando il settore agricolo lucano tra costi in esplosione e margini che si assottigliano. Il presidente nazionale della Cia, Cristiano Fini, ha lanciato un allarme rosso: i prezzi del gasolio agricolo hanno registrato un aumento del 30-35%, mentre la filiera continua a erodere i guadagni delle aziende. Nel contesto della Basilicata, dove l'agricoltura rappresenta una spina dorsale dell'economia locale, questa situazione critica minaccia non solo la redditività immediata ma la stessa sopravvivenza delle imprese rurali. I dati indicano che l'aumento dei costi energetici colpisce al cuore le lavorazioni primaverili, proprio nel momento in cui le aziende devono avviare le colture.