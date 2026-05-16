Ciclovia dell’Arno inaugurato il tratto di Poppi Presente l’assessore Boni

È stato inaugurato il nuovo tratto della ciclovia dell’Arno a Poppi. La cerimonia si è svolta alla presenza di un rappresentante dell’amministrazione locale, che ha partecipato all’evento ufficiale. La ciclovia si estende lungo il corso del fiume e collega diverse aree della regione, offrendo un percorso dedicato ai ciclisti. La realizzazione di questo tratto è stata annunciata in precedenza e ora è ufficialmente aperta al pubblico. La cerimonia ha attirato alcune persone della comunità locale.

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Arezzo, 16 maggio 2026 – . Il tratto di Ciclovia dell’Arno che passa dal Comune di Poppi, in Casentino è stato inaugurato questa mattina alla presenza dell’assessore regionale alle infrastrutture, Filippo Boni. La Ciclovia dell’Arno, che fa parte del più ampio Sistema integrato Ciclovia dell’Arno – Sentiero della Bonifica, è un esteso percorso ciclopedonale che si snoda lungo il fiume, dalla sorgente sul Monte Falterona fino alla foce a Marina di Pisa e che si integra nel territorio aretino e senese con il Sentiero della Bonifica, lungo il Canale Maestro della Chiana. Dei circa 360 km della Ciclovia dell’Arno, 58 km si trovano in Casentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciclovia dell’Arno, inaugurato il tratto di Poppi. Presente l’assessore Boni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ciclopedonale dell’Arno: il tratto di Poppi si inaugura sabato 16 maggioArezzo, 14 maggio 2026 – Ciclopedonale dell’Arno tratto di Poppi, si inaugura sabato 16 maggio. Leggi anche: Arcadia: biking life - La ciclovia dell'Arno A Poppi inaugurata la ciclovia dedicata a Paolo Furieri biciclettaio e meccanicoÈ stata ufficialmente inaugurata questa mattina alle ore 10 la ciclopedonale dell'Arno nel tratto di Poppi alla presenza di tanti sindaci e dell'Assessore regionale Filippo Boni. Il taglio del nastro ... corrierediarezzo.it Ciclovia dell’Arno, inaugurato il tratto di Poppi. Presente l’assessore BoniIl tratto di Ciclovia dell’Arno che passa dal Comune di Poppi, in Casentino è stato inaugurato questa mattina alla presenza dell’assessore regionale alle infrastrutture, Filippo Boni Arezzo, 16 maggio ... lanazione.it